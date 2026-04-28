音楽プロデューサー・BANVOXが、SKY-HI主宰「Bullmoose Records」移籍第1弾シングル「OB PKWY」のビジュアライザーを28日、公開した。【動画】シングル「OB PKWY」のビジュアライザーを公開したBANVOX17日に配信された新曲「OB PKWY」を、音だけではなく映像としても楽しめるようにと、ビジュアライザーが用意された。同曲は、BANVOXにとって約8年ぶりとなる四つ打ち楽曲で、近年のサウンドの流れを汲みつつも、原点回帰とも言