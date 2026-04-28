◇セ・リーグ広島11―1巨人（2026年4月28日東京ドーム）広島が巨人に快勝し、1分けを挟んだ連敗を3で止めた。先発の床田が8回1失点の好投で今季初勝利を挙げた。床田は初回を3者凡退に仕留めると、5回途中まで一人の走者も許さない完璧な投球。5回2死から平山に四球を与えたが、後続をきっちりと打ち取ってしのいだ。6回は2死からキャベッジに、この日の初安打となる本塁打を浴びたものの、8回を最少失点で投げきり、