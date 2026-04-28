11人組グローバルボーイズグループ・INIが、きょう28日に公式YouTubeで生配信『INI 春の決起集会』を実施し、グループ初の東京ドーム公演を含む、東阪ドームツアーを開催することを発表した。【ライブ写真】MINIとの再会を喜んだINIINIは4月22日に8thシングル「PULSE」をリリースし、オリコン週間シングルランキング（5月4日付）でも1位を獲得した。タイトル曲「All 4 U」は各配信サイトでも1位を獲得するなど、音楽チャートを