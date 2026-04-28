飯塚オートのSG「第45回オールスター」は5日目を終えた。12R準決勝戦はスタート一撃、青山周平（41＝伊勢崎）が1角でもう先頭に立ち、8周回を押し切った。何度も見た、この風景。青山は「もの凄くスタート切れた。今日が一番良かった」と話した。直前にマフラーを換えた。4日目を勝ったが「何かがまだ足りない」と語った。「ギャンブルだった。でも良かった」。思い切った策は吉と出た。それでも理想の手前であることは