DeNA戦で力投する中日・金丸＝バンテリンドーム中日が今季最長の連勝を4に伸ばした。二回に村松の適時三塁打で先制。四回に阿部の中日復帰後初本塁打となる2ランで加点した。金丸は7回3安打無失点の好投で今季2勝目。DeNAは3連敗。東が6回3失点で2敗目を喫した。