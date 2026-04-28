２８日午後１時４０分頃、東京都葛飾区東新小岩の路上で、４０歳代の男性ら４人が３人組の男に催涙スプレーをかけられた上、殴る蹴るの暴行を受け、金塊が入ったリュックサックを奪われた。３人組はそのまま逃走した。４人のうち１人は病院に搬送されたが、命に別条はないという。警視庁葛飾署が強盗致傷事件として調べている。捜査関係者によると、男性らは、換金するため、リュックサックに金塊約２キロ・グラム（約５０００