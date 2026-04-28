◇セ・リーグ巨人1―11広島（2026年4月28日東京D）3位の巨人は5カードぶりに戻った本拠・東京ドームで5位・広島に大量11失点して惨敗。今季2度目の3連勝を逃して貯金が3に減った。巨人の2桁失点は6―12で敗れた3月29日の阪神戦（東京D）に続いて今季2度目。その時は13安打12失点だったが、この日は3本塁打を含む18安打11失点で、巨人打線は3安打1得点だった。楽天から移籍後、東京ドーム初登板となった先発右腕・則本