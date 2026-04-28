フィギュアスケート「りくりゅうペア」が引退会見を開き、7年間の歩みと互いへの感謝を語った。五輪金メダルを集大成に、今後は指導者として後進育成に挑む。会見開始からわずか10秒で…木原龍一選手（33）：感謝しかないですし、やっぱり本当に最高のパートナーに出会えたことに心から感謝しています。三浦璃来選手（24）：私と組んでくれてありがとう。互いに感謝の思いがあふれた「りくりゅうペア」。結成から7年、紡いできた“