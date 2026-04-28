22日にマンチェスター・シティに0-1で敗れたバーンリーは、これでプレミアリーグから2部への降格が決定した。直近5シーズンでは3度目の2部降格だ。昇格組として難しい戦いではあったが、英『The Guardian』は指揮官スコット・パーカーの評価が厳しくなったと伝えている。パーカーは2024年に現バイエルン指揮官ヴァンサン・コンパニに代わってバーンリーの指揮官に就任し、昨季2部で勝ち点100を稼いでチームを昇格に導いた。何より