「もう列車は過ぎた」パリ・サンジェルマンに所属するGKリュカ・シュヴァリエについてそのように紹介したのは仏『Foot365』だ。昨夏リールからジャンルイジ・ドンナルンマの後釜候補としてパリに加入したものの、最後の出場は1月のオセール戦だ。それ以降チームのゴールはマトヴェイ・サフォノフが守っており、序列1番手はサフォノフのものだ。シュヴァリエはフランス代表の1番手GKへの期待もあったが、同メディアは「列車は過ぎた