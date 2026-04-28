◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人１―１１広島（２８日・東京ドーム）巨人がゴールデンウィーク９連戦の初戦で広島に１１失点を喫して敗れ、連勝は２で止まった。移籍後初勝利を目指して先発した則本昂大投手が、ともに移籍後ワーストとなる１２安打６失点。打線も広島先発の床田に５回まで無安打に抑えられ、８回３安打１失点の好投を許した。ここまでの３登板で高いゲームメイク能力を示してきた則本が、まさかの乱調に陥った。３