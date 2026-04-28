◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人１―１１広島（２８日・東京ドーム）広島の床田寛樹投手が、２４５日ぶりの今季初勝利を手にした。５回２死まで完全投球だった。６回２死からキャベッジにチーム初安打のソロを浴びたが、８回３安打１失点という好投だった。あわやのアクシデントも乗り越えた。６点リードの５回先頭の４番・ダルベックスの痛烈な打球が左すね付近を直撃した。一度は治療でベンチ裏に下がったが、再びマウンドに姿を