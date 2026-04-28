英国のアスコット競馬場は４月２８日、フォーエバーヤング（牡５歳、栗東・矢作芳人厩舎、父リアルスティール）がプリンスオブウェールズＳ・Ｇ１（６月１７日、アスコット競馬場・芝１９９０メートル）に登録したことをＸで発表した。ただ、矢作調教師は春に関して「疲れがあるので、（使うことは）パーセンテージとしては限りなく低い」と説明しており、現状では見送る可能性が高い。今後については愛チャンピオンＳ・Ｇ１（