女優の石田ゆり子（５６）の最新ストレッチショットに驚きの声が上がった。２８日にインスタグラムで「股関節のストレッチと背中のストレッチ筋トレとストレッチは必ず同時進行です呼吸を止めずに，しなやかに伸ばす。ぺたん、と床に着く日は来るのか」とつづり、大きな開脚から片方に体重をかけストレッチする様子やバランスポールの上で寝そべってブリッジのような形になる姿をアップした。続けて「でも無理して伸ばす