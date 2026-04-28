◆パ・リーグオリックス―ソフトバンク（２８日・京セラドーム）ソフトバンクは１点を追う７回２死二塁、笹川吉康が左前の同点適時打を放った。今季初めて１軍に昇格した「ギータ２世」は５回２死一塁の２打席目にも右翼線二塁打を放っており、「８番・右翼」のスタメン抜てきに応えた。「しっかりと自分のスイングして長打を狙っていましたが、追い込まれてからはコンタクト率を上げるために軽打することを意識しました。その