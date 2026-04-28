◆パ・リーグオリックス―ソフトバンク（２８日・京セラドーム大阪）オリックス・椋木蓮投手がまさかのＫＯとなった。１―１と同点に追いつかれた直後の８回にリリーフ登板。開幕から主に８回で１０試合連続無失点だったが、先頭の周東に二塁打を許した。栗原は犠打。近藤を申告敬遠で歩かせると、代打・中村に左前へ勝ち越し打を落とされた。さらに１死一、三塁で山川の遊ゴロの間に３点目。続く牧原大にも左前へ運ばれ、３失