◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―広島（２８日・東京ドーム）巨人のドラフト２位・田和廉投手（２２）が３番手で１回１安打０封。開幕から９試合連続無失点とした。１―７の８回からマウンドへ。最速１４９キロの直球、シンカー、カットボールを武器に１番から始まる打線を抑えた。最後は２死二塁から、この日４打点の４番・坂倉を一ゴロに退けた。早大から即戦力ルーキーとして入団した変則右腕。防御率はいまだ０・００をキー