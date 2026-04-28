◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日３―０ＤｅＮＡ（２８日・バンテリンドーム）中日が今季最長の連勝を４に伸ばした。先発の金丸が７回３安打無失点の好投で２勝目。昨季から過去６度の対戦では０勝５敗と相性の悪かったＤｅＮＡから初白星をつかんだ。チームも昨季は８勝１７敗と大苦戦したカード。バンテリンドームでは７連敗でシーズンを終えていたが、今季初の本拠地での対戦を制した。打線は２回２死三塁で村松が先制の三塁打。