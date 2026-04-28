◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日３―０ＤｅＮＡ（２８日・バンテリンＤ）ＤｅＮＡが今季２度目の３連敗。先発の東克樹投手は６回３失点と粘ったものの、打線が中日・金丸を攻略できなかった。中９日で９連戦初戦の先発を託された東は、２回に村松の適時三塁打で先制点を許すと、４回にはベテラン阿部に右翼テラス席へ２ランを浴びた。５、６回は走者を背負いながらも踏ん張ったが、６回９１球で降板した。筒香嘉智内野手と牧秀悟