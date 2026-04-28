◆第７１回京王杯スプリングＣ・Ｇ２（５月２日、東京競馬場・芝１４００メートル＝１着馬に安田記念の優先出走権）＝４月２８日、栗東トレセンシルクロードＳ５着のヤブサメ（牡５歳、栗東・石橋守厩舎、父ファインニードル）は坂路をリズム良く駆け上がった。前走は直線で他馬に寄られる不利があったが、後方からしぶとく追い上げて５着。石橋調教師は「ああやって後ろで脚をためる形がやっぱりいいね。横並びで不利があったけ