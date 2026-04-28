◆第３１回ユニコーンＳ・Ｇ３（５月２日、京都競馬場・ダート１９００メートル）＝４月２８日、栗東トレセン３戦２勝、２着１回と底を見せていないメルカントゥール（牡３歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父ルヴァンスレーヴ）は、坂路を素軽いキャンターで上がった。杉山晴調教師は「順調です。（成長は）少しずつ、ですね」と冷静に評価した。４戦目の今回が重賞初挑戦。単勝１・１倍の圧倒的支持を受けた前走は、直線半ばで勝負あ