◇プロ野球 セ・リーグ ヤクルト-阪神(28日、神宮球場)阪神・森下翔太選手が自打球を足に当て立ち上がれず、途中交代となりました。6点ビハインドの8回、森下選手は先頭で打席に立つと、自打球が左足のつま先付近を襲います。森下選手は痛がる様子を見せ座り込むと立ち上がれず、コーチに両脇を支えられてベンチへ下がりました。その後打席には代打・植田海選手が送られ途中交代となりました。