信越化学工業は２８日、中東情勢による事業環境の変化を理由に、２０２７年３月期連結決算の業績予想の開示を見送ると発表した。原材料の供給制約や価格変動で、「合理的に業績を予想することが難しい」と説明している。同社は、水道管や建材に用いられる塩化ビニール樹脂を生産している。塩ビ樹脂はエチレンと塩素から作られており、エチレンの主原料となるナフサ高騰の影響を受けている。同日の決算説明会で、斉藤恭彦社長は