◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト―阪神（２８日・神宮）阪神・森下翔太外野手が自打球で負傷交代した。８回先頭、木沢の内角球を振り抜いたファウルが左つま先付近に直撃。苦悶（くもん）の表情を浮かべて倒れ込むと、コーチ陣に肩をかかえられ、ベンチに下がった。その後、治療したが、藤川監督は交代を決断。代打・植田を送った。７回には主力の中野にも代打が送られるなど、不穏な空気だ。２６日の広島戦（甲子園）では