去年11月の茨城県神栖市長選の投票結果をめぐり、県選挙管理委員会は票の再々点検を行った結果、当選結果を無効とすると発表しました。去年11月に投開票が行われた神栖市長選挙をめぐっては新人の木内敏之氏と当時の市長・石田進氏の得票が同数となり、公職選挙法の規定によりくじ引きで木内氏が初当選を果たしました。石田氏は、木内氏の有効票の中に「まんじゅうや」や「だんごや」という記載のみの票があり、これらは無効だと主