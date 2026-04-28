全日本スキー連盟（ＳＡＪ）の年間表彰式「ＳＮＯＷＡＷＡＲＤ」が２８日、都内で行われ、スノーボード女子アルペンの竹内智香（広島ガス）が特別功労賞を受賞した。今季限りで現役を引退した竹内は、五輪に７大会連続で出場。２０１４年ソチ五輪ではパラレル大回転で銀メダルに輝くなど、長きにわたって世界の第一線で活躍した。この日は女子選手による冬季五輪７大会連続出場の記録がギネス世界に認定された。「葛西（紀明