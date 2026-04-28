シマノは、現代の自転車競技界を象徴する王者マチュー・ファンデルプールの日常と哲学を捉えた最新映像「This is Home」を公開した。This is Home名門一家に生まれ、ロード、シクロクロス、MTBなど多ジャンルでレーススタイルを再定義してきた彼は、キャリアを通じてシマノの製品を使用し、開発にも深く関わってきた。同作は、パリ〜ルーベ4連覇への挑戦を前に制作された。勝利の瞬間ではなく、彼が「ホーム」と呼ぶアントワープ周