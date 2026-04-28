巨人・則本昂大投手（３５）が２８日の広島戦（東京ドーム）に先発し、５回９８球を投げ、１２安打６失点。移籍後初の白星には、またもや手が届かなかった。今季４度目の登板で初勝利を狙った則本だったが、被安打、失点ともに今季ワーストの結果に終わった。２点ビハインドの５回に打者一巡の猛攻を許す。菊池、小園の連打から、４番・坂倉に低い１４４キロ直球をとらえられ、痛恨の３ランを被弾。さらに二死二塁から平川に