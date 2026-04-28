韓国料理でよく耳にする韓国語を出題！クイズ形式で言葉を覚えて、日常生活や旅行に役立ててくださいね。「계피차（ケピチャ）」の意味知ってる？「계피차（ケピチャ）」という言葉を聞いたことはありますか？ヒントは、あるお茶の種類のことを指していますよ。「계피차（ケピチャ）」はどういう意味なのでしょうか。正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてくださ