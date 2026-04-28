ことし3月、高知市内の商店に侵入し、現金やブランドバッグなどを盗んだとして、県警は4月28日、高知市の40代の男を建造物侵入と窃盗の疑いで逮捕しました。建造物侵入と窃盗の疑いで逮捕されたのは、高知市神田の自称フォトグラファー・東浩二容疑者（49）です。警察によりますと、東容疑者は3月9日未明、高知市内の商店に侵入し、レジや机の中に保管していた現金155万円とブランド品のバッグ3点（約240万円相当）を盗んだ