◇プロ野球 セ・リーグ 中日 3-0 DeNA(28日、バンテリンドーム)DeNAは中日に敗れ3連敗となりました。この日先発のマウンドに上がったのは2023年から中日戦11連勝中の東克樹投手。しかし2回、2アウト3塁から村松開人選手にタイムリー3ベースを打たれ先制を許します。さらに4回には阿部寿樹選手に2ランホームラン浴び、3点を追う展開となりました。一方の打線は、中日の先発・金丸夢斗投手の前に4回までノーヒットに抑えられます。5