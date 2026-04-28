◇プロ野球 セ・リーグ 中日 3-0 DeNA(28日、バンテリンドーム)中日がDeNAを下し今季初の4連勝を飾りました。先発の金丸夢斗投手は立ち上がりを2者連続三振とすると、4回までDeNA打線を無安打に抑える好投。5回には2本のヒットでピンチを迎えるも、後続を打ち取り前半5回を無失点とします。打線は2回、2023年から11連敗中と苦手にするDeNA先発・東克樹投手に対し、村松開人選手のタイムリー3ベースで1点を先制。さらに4回には阿部