「ロッテ−楽天」（２８日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）ロッテ先発のジャクソンが７回１安打無失点、１２奪三振の力投で２勝目の権利を手に降板した。最速１５５キロの直球にナックルカーブ、チェンジアップを交えて、五回まで１１奪三振。六回１死まで無安打に抑えた。六回１死から太田に唯一の安打となる右前打を許したが、続く浅村を三ゴロ併殺に仕留めるなど隙を見せなかった。チームでは１９試合連続で先発投手に勝利