フォークデュオ「ゆず」の公式サイトが28日に更新され、一般公共施設・公共交通機関の利用マナーについて注意を促した。同サイトでは「一般公共施設・公共交通機関の利用マナーについてのお願い」と題した文書を公開。「ファンの皆様へ大切なお願いがございます」とし、「一般公共施設・公共交通機関の利用マナーについて事務所、コンサート会場周辺、ホテル、その他の一般公共施設や交通機関、店舗周辺などにおける滞留や、