NHKの音楽番組『うたコン』（総合テレビ、毎週火曜後7：57）が28日に放送され、歌手名に注目が集まった。【動画】エレキギターを持って生放送へ向かうadieu（上白石萌歌）今回は「昭和歌謡で楽しまナイト！」と題し、上白石萌歌がクリエイティブコンソーシアム「adieu」名義で出演。テロップは「adieu」、アナウンサーからも「adieuさん」と紹介された。生放送のステージでは、松任谷由実「守ってあげたい」をカバーしたほ