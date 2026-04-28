◇セ・リーグ中日―DeNA（2026年4月28日バンテリンドーム）中日が今季初の4連勝を飾った。先発の金丸夢斗が7回無失点の力投で今季2勝目。9連戦の初戦を託された左腕がその役目をきっちり果たした。快調なペースでスコアボードに0を並べた。初回は先頭の三森、ヒュンメルを連続三振斬り。2回は2死から蝦名に死球を与えたが、後続を断った。3、4回はいずれも3者凡退。DeNA打線を寄せつけなかった。左腕の力投に打線も奮