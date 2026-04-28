¿å¾å¹±»Ê¤µ¤ó¡¢¥æ¥ó¥Û(ÅìÊý¿Àµ¯)¤µ¤ó¡¢Ê¡»ÎÁóÂÁ¤µ¤ó¡¢¥Ô¥¨¡¼¥ëÂí¤µ¤ó¡¢½ÂÀîÀ¶É§¤µ¤ó¡¢¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¤µ¤ó¡¢¸åÆ£¹äÈÏ¤µ¤ó¡¢ÆâÅÄ±Ñ¼£´ÆÆÄ¤¬¡¢±Ç²è¡ØTOKYO BURST-ÈÈºáÅÔ»Ô-¡Ù¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¤ËÅÐÃÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ¿å¾å¹±»Ê ¡ÛÊ¡»ÎÁóÂÁ¤Î¥Ñ¥ó¥×¥¢¥Ã¥×¤ËÇò´ú¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉé¤±¤Þ¤·¤¿¡×Ê¡»Î¤Ï?¤­¤ó¤Ë·¯¥Ý¡¼¥º?¤Ç¥É¥ä´éËÜºî¤Ï¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤Ç¤â³èÌö¤¹¤ë´Ú¹ñ¤ÎÇÐÍ¥¡¢¥Þ¡¦¥É¥ó¥½¥¯¤µ¤ó¤¬À©ºî¡¦¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢´Ú¹ñ¤ÇÎß·×Æ°°÷4000Ëü¤òÆÍÇË¤·