4月に入り冬眠明けのクマの出没が住宅街などで相次いでいます。こうしたクマ出没に警報も出される事態の中、300kg級の巨大なクマも捕獲されました。27日午前8時半ごろ、北海道北部の苫前町で地元猟友会のハンターが撮影した映像に映っていたのは、箱罠の中で大きなうなり声を上げる巨大なヒグマ。近づいていくと、ヒグマは箱罠の中で暴れ、襲いかかろうとしてきます。その凶暴さに、長年ヒグマを見てきたベテランのハンターも恐怖