お笑いタレントの横澤夏子さんは4月27日、自身のInstagramを更新。虹を見て“大騒ぎ！”の娘たちとのショットを披露しました。【写真】横澤夏子、娘たち＆虹とのショット「虹よりも気になる夏子さんのこの表情」横澤さんは「虹だーずっと見たかった虹に大騒ぎ！」とつづり、1枚の写真を投稿。手でピースポーズをする横澤さんと3人の娘の背中のショットを披露しています。背景には大きく鮮やかな1本の虹が広がり、うっすらと2本目の