中国気象局の宋善允副局長は、4月28日に国務院報道弁公室による「第15次5カ年計画の始動」をテーマとするシリーズ記者会見で、2030年までに世界各地の天気に対する有効予報期間を9日以上とし、台風進路予報などの主要指標においても世界をリードするレベルを保つと表明しました。宋氏によると、中国気象局は第15次5カ年計画期間に、従来の「気象予報」から「地球システム予報」へと拡大・発展させることを目指します。具体的には、