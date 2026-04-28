言葉の境界線に潜む共通のパーツを見つけ出す、ひらがなクイズへようこそ！今回は、身にまとう衣類の微調整から、現代のデスクワークに欠かせない指先の動き、そして喉を潤す爽やかな1杯まで、ジャンルの異なる3つの表現を集めました。完成した言葉の響きを一つずつ確かめながら、正解へと近づいてみてください。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□あげまう□□うさかし□□ー