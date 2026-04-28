外薗健作『カグラバチ』（集英社）のTVアニメが2027年4月に放送開始されることが発表された。 集英社が発刊する「週刊少年ジャンプ」にて連載中で、コミックス累計発行部数400万部を突破（※5月1日時点）している『カグラバチ』。TVアニメの制作は、サイバーエージェントグループのアニメーションスタジオ・Cypic（『ウマ娘 シンデレラグレイ』『光が死んだ夏』）が手がけ、監督は『ソードア&#