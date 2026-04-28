【昨年度掲載した記事を再掲載・再構成したものです。】 【写真を見る】「タイヤが、ポンポンと」GWのお出かけは車の脱輪に注意を！増し締めしてる？安全なドライブに欠かせないチェックポイントとは いよいよゴールデンウィーク！車でお出かけする人や帰省する人も多いはずですが・・・みなさんは、タイヤについてどの程度気を配っていますか？タイヤ交換をしてから少し経ったころに注意しなければならないのが「タ