名古屋市内すべての公立小学校に、遊びながら歴史を学べるカードゲームが贈られました。 【写真を見る】歴史上の人物がカードゲームに!? 名古屋市内すべての公立小学校に無償配布 ｢暗記する教科から考える教科に｣ 現役大学生らが開発 歴史カードゲーム「Hi!story（ハイスト）」は、織田信長や徳川家康といった歴史上の人物のカードを使い対戦形式で歴史を学べるものです。 「暗記す