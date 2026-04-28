熊本市出身で、メジャーリーグ、シカゴ・ホワイトソックスの村上宗隆選手が本塁打ランキング単独トップとなる12号逆転ホームランを放ちました。エンゼルス戦に2番・ファーストで出場した村上宗隆選手。1点を追う7回ノーアウト2塁・3塁のチャンスで打席が回ると…高く上がった打球はライトスタンドへ一直線へ。村上選手の逆転3ランでチームも勝利しました。12号ホームランはメジャӦ