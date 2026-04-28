◇ONE SAMURAI 1ONEフライ級キックボクシング暫定王座決定戦武尊ーロッタン・ジットムアンノン（2026年4月29日有明アリーナ）元K―1世界王者でタレントの魔裟斗（47）が28日にU-NEXT格闘技公式YouTubeチャンネルで生配信された「前日計量＆フェイスオフLIVE配信特番」にゲスト出演。29日に引退試合に臨む武尊（teamVASILEUS）の相手を務める元ONEフライ級ムエタイ王者のロッタン・ジットムアンノン（タイ）のコンディ