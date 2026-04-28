俳優の内山理名（44）が、春の食材を使った手料理を披露し話題になっている。【映像】子どもの写真や内山理名の手料理（複数カット）2021年11月21日に俳優の吉田栄作（57）と結婚し、2025年9月10日には第1子の出産を報告していた内山。これまでInstagramでは、子どもの写真や家族でのピクニックの様子、発酵調味料を使った手料理の数々など、プライベートについて発信してきた。春の食材を使った手料理披露「好評でした」202