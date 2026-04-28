日フィリピン両政府は、海上自衛隊の中古護衛艦について、フィリピン軍への輸出に向けた協議の枠組みを新設する方向で最終調整に入った。5月5日に予定する防衛相会談で合意する見通し。複数の関係者が28日明らかにした。