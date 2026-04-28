HYBE × Geffen Recordsによるプロジェクト『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』第10話にて、練習生たちの過酷なトレーニングが紹介される中、スタジオではLE SSERAFIMのKAZUHAが公開している腹筋動画が話題となった。【映像】KAZUHAのバズった腹筋動画（あらわになった美しい腹筋も）『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』は、HYBEとGeffen Recordsがタッグを組み、2026年のデビューを見据え、日本から世界へ羽ばたく"たった1人のア