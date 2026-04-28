◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト―阪神（２８日・神宮）阪神・石黒佑弥がソロ本塁打を許した。４―６の６回１死、ヤクルト・武岡にバックスクリーンにソロ本塁打を浴びた。７回には４番手の富田が赤羽に左越え３ランを被弾した。２回には、左手首を骨折した近本に代わってプロ初の「１番・中堅」で先発した福島と右翼・森下の連係ミスから先制されると、先発・才木が一挙６失点。２１日のDeNA戦以来、今季２度目の２ケタ失点と